HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat’ta feci motosiklet kazası kameralara yansıdı

Tokat’ta feci motosiklet kazası kameralara yansıdı

03.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta, kavşakta hızla otomobile çarparak havada takla atan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.Tokat’ta sürücü hatalarından kaynaklı meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

1/

Tokat’ta, kavşakta hızla otomobile çarparak havada takla atan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.
Tokat’ta sürücü hatalarından kaynaklı meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesinde sinyalizasyon sistemi olmayan kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobile motosiklet çarptı. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerde çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinden fırlayan sürücüsünün havada takla atarak yola savrulduğu anlar yer aldı. Kaskı sayesinde motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Çiçek Petrol kavşağında meydana gelen kazada ise kırmızı ışıkta geçen yayaya hafif ticari araç çarptı. Kameralara yansıyan görüntülerde çarpmanın etkisi ile yola savrulan yabancı uyruklu şahısın yerden kalkarak bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar görüldü. Bir başka kazada ise Gaziosmanpaşa Bulvarında yolun karşısına kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Şahıs kazayı yara almadan atlattı.

Boş yolda kaza yaptılar
Korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlamanın olduğu hafta sonu boş yolda yaşanan kaza kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarından ara yola dönmek isteyen otomobile diğer yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çaptı. Yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Şehir polis kameralarına yansıyan kazaların yanı sıra Çekenli iş merkezi önünde açılan rögar kapağının neden olduğu maddi hasarlı kazalarda yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.