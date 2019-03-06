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Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite ve mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite ve mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'üniversite ile mahrem askeri yapılanması' soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi . İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

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