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Tokat'ta FETÖ'den 10 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 polis, 1 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 uzman onbaşı, 1 sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci, 2 sivil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

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