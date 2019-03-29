Tokat’ta FETÖ’den 13 şüpheliye adli kontrol kararı

Tokat merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13’ü için adli kontrol kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Tokat Merkezli olarak yürütülen üniversite ve askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı. Üniversite yapılanmasından 12, mahrem askeri yapılanmadan ise 4 şüpheli olmak üzere toplamda 16 zanlı hakkında başlatılan operasyon tamamlandı. Jandarma tarafından adli mercilere teslim edilen ve işlemleri tamamlanan 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi.

