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Tokat'ta FETÖ'den 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında esnafın da olduğu şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorguları için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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