Tokat'ta FETÖ'den 14 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında esnafın da olduğu şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorguları için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum