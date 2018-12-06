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Tokat'ta FETÖ'den 6 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 3 ilden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik' soruşturması kapsamında KKTC ile Yozgat, Adana ve Tokat'ta 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve 3 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 3 ilden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik' soruşturması kapsamında KKTC ile Yozgat, Adana ve Tokat'ta 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve 3 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Talimat üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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