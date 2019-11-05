Tokat'ta FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, 9 muvazzaf ve 3 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Halen görevde bulunan bir subay, 3 astsubay, bir subay adayı, 2 uzman çavuş, bir sözleşmeli er, bir Kara Harp Okulu öğrencisi ile daha önce görevlerinden ihraç edilen bir subay, bir astsubay ve bir emekli astsubay hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

