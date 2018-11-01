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Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "il ve emniyet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "il ve emniyet yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 16 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla salıverilen şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Tokat tutuklama

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