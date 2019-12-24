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Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 00:13 | Son Güncelleme

TOKAT'ta etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.
Akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan fırtına bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Tokat - Turhal Karayolu'nda ise bir çok kavak ağacı fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Yola devrilen ağaçlar karayolları ekiplerinin müdahalesi ile kaldırıldı. Kent merkezinde Yazıcıoğlu Caddesi'nde ise apartmanların tavan şıngılları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri de kent içerisinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

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