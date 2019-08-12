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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:45 | Son Güncelleme

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İbrahim Seçkin (44) idaresindeki 34 VU 2696 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Günlüce Kavşağı'nda, Zülfü Eraslan (45) yönetimindeki 60 NS 195 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Bedrettin (45), Yüksel (47), Doğan (21) ve Gamze Erarslan (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç Tokat trafik kazası yaralı

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