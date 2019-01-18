Tokat'ta halk pazarı dua ile açılıp kapatılıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarı, uzun yıllardır dua ile açılıp kapatılıyor.

İlçede salı ve cuma günleri kurulan halk pazarının sabah açılışı sırasında belediye hoparlöründen bereket duası ediliyor. Halk pazarı, akşamları da şükür duası edilmesinin ardından kapanıyor.

Duaya, esnafın yanı sıra müşteriler de eşlik ediyor.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 100 yıllık dua geleneğinin, bugün de yaşatıldığını dile getirdi.

Bu uygulamayı, gönül belediyeciliği kapsamında devam ettirdiklerini anlatan Vidinel, "Salı ve cuma günleri sabah erkenden pazar duası edilir. Zile esnafı, Ahi Evran hazretlerinin duasına mazhar olmuş. İş yerleri, 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' felsefesine sahip çıkarak, yüzyıllardır bereket duası ile açılıp, şükür duası ile kapatılıyor." dedi.

