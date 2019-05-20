Tokat'ta hayvan çalan 3 kişi tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde 2 küçükbaş ile 2 kaz çalan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turhal ilçesine bağlı Hamidiye köyünde yaşayan F.H.'nin ağılından 2 küçükbaş, V.S.'ye ait kümesten de 2 kaz çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, şüpheliler T.Ö., A.G. ve S.C.'yi gözaltına aldı. İfadeleri doğrultusunda çaldıkları hayvanlar bulunarak, sahiplerine teslim edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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