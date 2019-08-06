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Tokat'ta haziran yağmurları, bal üretimini etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

TOKAT Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, geçen yıl 650 ton olan bal hasadının, bu sene haziran ayındaki yağışlar nedeniyle yaklaşık 550 tona düşmesini beklediklerini söyledi.  Tokat'ta Arı Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı arıcılar, ilk bal hasadını organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdi.

Tokat'ta haziran yağmurları, bal üretimini etkiledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, geçen yıl 650 ton olan bal hasadının, bu sene haziran ayındaki yağışlar nedeniyle yaklaşık 550 tona düşmesini beklediklerini söyledi.
Tokat'ta Arı Yetiştiricileri Birliği'ne bağlı arıcılar, ilk bal hasadını organize sanayi bölgesinde gerçekleştirdi. Bal hasadına Vali Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir ve bal üreticileri katıldı.
Bu yılki bal hasadına bugün itibarıyla başladıklarını belirten Tokat Arıcılar Biriliği Başkanı Demir, "Bu yıl üreticilerimize yaklaşık 5 bin adet polen dağıtıldı. Bu yıl Tokat'ta, polen yılıydı. Bu yıl yaklaşık 5 ton kadar polen üretimi yaptık. Sahte baldan dolayı üreticilerimiz sıkıntılar yaşıyor. Marketlerde, otellerde, restoranlarda hep sahte ballar kullanılıyor. Üreticimize sahip çıkarak, bu sahte balların tüketimini azaltıp, halkımıza gerçek bal yedirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.
'550 TON CİVARINDA BAL HASADI BEKLİYORUZ'
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin de geçen yıla oranla Tokat'ta bal üretiminin daha düşük olmasını beklediklerini kaydederek, "Tarımsal faaliyetleri en büyük etkileyenlerden biri iklim faktörü. Bu sene haziran ayındaki yağışların fazla olması nedeniyle de geçen yıldan daha düşük bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 600 ile 650 ton arasında olan bal üretimimizin bu sen 550 ton civarında olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.
Vali Balcı ise üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, ilk bal hasadını gerçekleştirdi.

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Tokat'ta haziran yağmurları, bal üretimini etkilediTokat'ta haziran yağmurları, bal üretimini etkilediTokat'ta haziran yağmurları, bal üretimini etkilediTokat'ta haziran yağmurları, bal üretimini etkiledi

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