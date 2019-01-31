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Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açma çalışmalarına başladı. Reşadiye-Niksar ilçeleri arasındaki Çakmak Köyü Mevkii'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Tokat-Erzincan arası D-100 Karayolu'nun iki şeridini de kapattı. Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

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