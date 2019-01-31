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Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 21:44 | Son Güncelleme

18 SAAT SONRA TEK ŞERİT ULAŞIMA AÇILDI Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası saat 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3)

18 SAAT SONRA TEK ŞERİT ULAŞIMA AÇILDI
Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası saat 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan diğer şeridin de açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Bu arada bölgeye sevk edilen Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3)Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3)Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3)

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