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  4. Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

09.12.2020 22:13 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Yeşiova Mahallesi Naci Özen Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Tokat’ta otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yeşiova Mahallesi Naci Özen Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Sinan Sümenoğlu (41) idaresindeki 60 AAS 580 plakalı Ford Tourneo marka hafif ticari araç karşı yönden gelen Uğurcan Kısa (39) idaresindeki 05 BF 158 Hyundai marka otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Kısa’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Sümenoğlu ise ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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