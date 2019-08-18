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Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan ve büyüyen kavgayı yatıştırmak için kent merkezinden güvenlik güçleri ilçeye sevk edildi - Tarafların iş yerleri ve araçlara zarar verdiği kavgayı İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu yatıştırdı - Vali Vekili Mehmet Gökmerdan: - "Alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı"

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı, çok sayıda kişinin karıştığı kavganın büyümesi, tarafların iş yerleri ve araçlarına zarar verilmesi üzerine kent merkezinden ilçeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, taraflarla görüşerek kavgayı yatıştırdı, gruplar dağıtıldı.

Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turhal'da üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "İki grup arasında İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının bana verdiği ilk bilgilere göre alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yararılar hastanede tedavi altında. Polisimiz ve jandarmamız duruma hakim, gerekli soruşturma başlatıldı." dedi.

İlçede geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

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