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Tokat'ta iki kişinin evlerinde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen bir kişi, Niğde'de yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde, iki kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Şeyhali Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüyük ile Hatice Korkmaz'ın evlerinde ölü bulunması ile ilgili soruşturma başlatan polis, olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen Olcay K'yi Niğde'de yakaladı.

Tokat'a getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zile ilçesinde yaşayan Hasan Hüyük (66) ile Hatice Korkmaz'dan (72) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, dün çilingir yardımıyla eve giren polis, Hüyük ve Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Hüyük ve Korkmaz'ın, boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma ölüm Tokat Zile

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