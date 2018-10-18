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Tokat'ta iki köy muhtarı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Aralarında yol ve mera anlaşmazlığı bulunan Yelpe ile Dedeli köylerinin muhtarları, Valilikçe görevlerinden uzaklaştırıldı

Tokat'ta iki köy muhtarı, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Valilikçe görevlerinden alındı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Yelpe ve Dedeli köyleri arasında mera ve yol ihtilafı bulunduğu belirtildi.

Yelpe köyü muhtarı Şevki Çelik ile Dedeli köyü muhtarı Mustafa Tosun'un Köy Kanunu'nda bulunan "Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak, kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek" ile "Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak" hükümleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmediklerinin tespit edildiği anlatılan açıklamada, bu nedenle ilgili muhtarlar hakkında 18 Eylül'de inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Söz konusu muhtarların müteaddit defa sözlü, 5 Ekim'de de yazılı olarak uyarılmalarına rağmen görevlerini yerine getirmediklerinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, İl İdare Kurulunun kararı ve Valilik onayı ile Köy Kanunu gereğince Çelik ile Tosun'un görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

- İki köy arasında yaşanan "yol" sorunu

Tokat'ta merkeze bağlı Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli köyü sakinlerince kapatılmıştı.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başlamıştı.

Bir süre önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran Kasın, kapıyı da kilitleyip anahtarını sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne vermişti.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri, ulaşımı engebeli araziden sağlamaya başlamıştı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin yaptığı haber, ulusal basında yer almıştı.

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