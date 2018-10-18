Tokat'ta iki köy muhtarı görevden alındı

Tokat'ta iki köy muhtarı, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Valilikçe görevlerinden alındı.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Yelpe ve Dedeli köyleri arasında mera ve yol ihtilafı bulunduğu belirtildi.
Yelpe köyü muhtarı Şevki Çelik ile Dedeli köyü muhtarı Mustafa Tosun'un Köy Kanunu'nda bulunan "Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak, kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek" ile "Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak" hükümleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmediklerinin tespit edildiği anlatılan açıklamada, bu nedenle ilgili muhtarlar hakkında 18 Eylül'de inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Söz konusu muhtarların müteaddit defa sözlü, 5 Ekim'de de yazılı olarak uyarılmalarına rağmen görevlerini yerine getirmediklerinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, İl İdare Kurulunun kararı ve Valilik onayı ile Köy Kanunu gereğince Çelik ile Tosun'un görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
- İki köy arasında yaşanan "yol" sorunu
Tokat'ta merkeze bağlı Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli köyü sakinlerince kapatılmıştı.
Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başlamıştı.
Bir süre önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran Kasın, kapıyı da kilitleyip anahtarını sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne vermişti.
Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri, ulaşımı engebeli araziden sağlamaya başlamıştı.
Konuyla ilgili AA muhabirinin yaptığı haber, ulusal basında yer almıştı.
ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti
3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü
Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!
Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum