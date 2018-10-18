Tokat'ta iki köy muhtarı görevden alındı

Tokat'ta iki köy muhtarı, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Valilikçe görevlerinden alındı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Yelpe ve Dedeli köyleri arasında mera ve yol ihtilafı bulunduğu belirtildi.

Yelpe köyü muhtarı Şevki Çelik ile Dedeli köyü muhtarı Mustafa Tosun'un Köy Kanunu'nda bulunan "Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak, kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek" ile "Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak" hükümleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmediklerinin tespit edildiği anlatılan açıklamada, bu nedenle ilgili muhtarlar hakkında 18 Eylül'de inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Söz konusu muhtarların müteaddit defa sözlü, 5 Ekim'de de yazılı olarak uyarılmalarına rağmen görevlerini yerine getirmediklerinin anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, İl İdare Kurulunun kararı ve Valilik onayı ile Köy Kanunu gereğince Çelik ile Tosun'un görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.