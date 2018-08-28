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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Önder İlhan idaresindeki 41 YJ 489 plakalı otomobil, Erbaa-Niksar karayolu Gürçeşme Kavşağı'nda Aydın Aksu'nun kullandığı 34 TT 2227 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Aksu yönetimindeki araçta yer alan Fatma Aydın (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat trafik kazası yaralı

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