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Tokat'ta, İlber Ortaylı izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

TOKAT'ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 'Tokat Kitap Günleri’ etkinlikleri kapsamında kentte söyleşi düzenleyen ünlü tarihçi Prof.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 'Tokat Kitap Günleri’ etkinlikleri kapsamında kentte söyleşi düzenleyen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyenler izdihama neden oldu.

Tokat Belediyesi tarafından organize edilen 'Tokat Kitap Günleri' için kente gelen tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı konferans salonunda söyleşi düzenledi. Söyleşinin yapılacağı konferans salonu dolarken, Ortaylı'yı görmek isteyen sevenleri dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Söyleşi için konferans salonuna gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle Tokat İl Genel Meclis Başkanlığı'ndan salona giriş yaptı. Salon girişi önünde bekleyen kalabalığı polis ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkan Ortaylı, bahar ayında tekrar Tokat'ta geleceğini söyledi. Prof. Dr. Ortaylı ve il protokolü söyleşinin yapılacağı alana güçlükle geçti.

Prof. Dr. Ortaylı salonda 'Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı' konulu söyleşiyi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ortaylı, Türk isminin devlet adı olmasının İstiklal Savaşı ile başladığını belirterek, ''Bu çok önemli. Yani o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisi ayrı bir devlet olduğunu düşünmüyor. Düşünse de ilan etmiyor. İstanbul'daki hükümetin esir olduğu, devlet merkezinin işgal altında olduğu, dolayısıyla milletin hukuku için başka bir yerde teşkilatlanmak gerektiğini ileri sürüyor" diye konuştu. Ortaylı, milli mücadele döneminde yaşananlar ile ilgili tarihi süreci, seyirciler ile paylaştı.

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