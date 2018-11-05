Tokat'ta inşaattan hırsızlığa 1 gözaltı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta inşaattan jeneratör, televizyon, demir kesme makası ve kerpeten çaldığı iddia edilen O.A., jandarma tarafından yakalandı.
Olay, 1 Kasım Perşembe günü Tokat'a bağlı Emirseyit beldesinde meydana geldi. K.A.'ya ait ev inşaatında bulunan jeneratör, televizyon, demir kesme makası ve kerpeten çalındı. K.A.'nın ihbarıyla jandarma ekipleri hırsızlık zanlısını belirlemek ve çalınan malzemeleri bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, geçen cuma günü aynı beldede yaşayan şüpheli O.A.'nın evinde arama yaptı. Aramada inşaattan çalınan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler K.A.'ya teslim edilirken şüpheli O.A. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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