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Tokat'ta 'Japon' eşek arıları, bal üreticilerinin kabusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, asıl vatanları Doğu Asya olan 'Japon' eşek arıları yaklaşık 2 ayda bin 500 kovan söndürerek, 12 milyon civarında arıyı telef etti.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, asıl vatanları Doğu Asya olan 'Japon' eşek arıları yaklaşık 2 ayda bin 500 kovan söndürerek, 12 milyon civarında arıyı telef etti. Bölgedeki bal üreticileri, büyük zarara neden olan 'Japon' eşek arıları sorununa çare bulunmasını istedi. Tokat Arıcılar Birliği'ne bağlı 470 arıcının kovanlarında ölümler meydana geldi. Sebebini araştıran üreticiler, ölümlere 'Japon' eşek arısının neden olduğunu fark etti. Almus ve Turhal ilçelerinde yoğun olarak görülen eşek arıları, Tokat genelinde ortalama bin 500 kolonide yaklaşık 12 milyon arıyı telef etti. Konu ile ilgili araştırma yapan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, üreticilerin ciddi sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. 3- 4 SAATTE 1 KOLONİYİ SÖNDÜRÜYORLAR Birliğe üye olan arıcıların şikayetleri üzerine araştırma yaptıklarını ve 'Japon' eşek arısı denilen canlıya ulaştıklarını kaydeden Ali Demir, "Bizim 470 üyemiz var. Ağustos ayından itibaren yaklaşık 2 aylık bir süreçte üyelerimizin her birinin arılığında 5 ile 10 kovan arasında arı ölümleri mevcut. Bu ölümleri araştırdığımızda Japon eşek arısı denilen bir canlı ile karşılaştık. Bu Japon eşek arıları 2,5- 3 santim uzunluğunda. Her bir eşek arısı dakikada 15- 20 adet arımızı öldürüyor. 40 eşek arısı bir kovanı yaklaşık 3- 4 saat içerisinde söndürmüş oluyor. Yaptığımız araştırmada 1000 ile bin 500 arasında arı kovanımızın söndüğünü belirledik. Bununla ilgili herhangi bir mücadele yok. Yetkililer, bu yönde nasıl bir çözüm bulunur araştırması içerisindeler. Çözüm bulunur, diye ümit ediyoruz" dedi. Eşek arılarının bu yıl içinde çoğaldıklarını dile getiren Arıcılar Birliği Başkanı Demir, "'Japon' arıları Tokat bölgesinde yoğun olarak Almus ve Turhal ilçelerinde görülmektedir. Merkezde var, Çamlıbel bölgesinde var, Zile'de var, Pazar ilçemizde var ve bu giderek çoğalıyor. Geçmiş yıllarda da vardı ama sayısal olarak az oldukları için sıkıntı yaşamıyorduk. 2018 yılı içerisinde aşırı şekilde çoğaldılar. Üyelerimizin hepsi bundan muzdarip" diye konuştu. Başkan Demir, bu arılardan çevre illerde sadece Sivas'ta olduğunu duyduklarını belirterek, "Ancak bu sadece bir duyum. Şimdilik sadece kendi bölgemizde mevcut bu arılar. Şu anda arılar kışlamaya geçtiği için kolonilerde 8 ile 15 bin civarında arı bulunmakta. Bu eşek arıları da dadandığı zaman 1 koloniyi 4 saat içinde söndürebiliyor" dedi.

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