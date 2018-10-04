Tokat'ta kaçak bıldırcın avcılarına 6 bin TL para cezası

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta ses cihazlarıyla kaçak bıldırcın avı yapan 3 kişi yakalandı. Kaçak avcılara, toplamda 6 bin TL idari para cezası uygulandı.
Tokat'ın İnebolu ilçesinde arazide, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince yapılan kontrollerde, teyp, akü gibi bıldırcın sesi çıkaran araçlar kullanarak avlanan 3 kişi yakalandı. Ses cihazlarıyla kaçak bıldırcın avlayan 3 kişinin cihazlarına el konulurken, toplam 6 bin TL para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, denetimlerin il genelinde devam edeceğini söyledi.
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