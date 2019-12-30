Tokat'ta kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Tokat'ın Zile ve Turhal ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesine bağlı Selamet köyü Sarı Çiğdemlik tepe mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Malzemelerine el konulan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Turhal ilçesinde de tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 27 taş obje, 2 tarihi çömlek, 1 mızrak ucu, 2 sikke, işlemeli sütun parçası ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

