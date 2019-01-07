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Tokat'ta kaçak kazı yaparken mahsur kalan 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı çalışması yaparken, kış şartları nedeni ile bölgede mahsur kalan 4 kişi, kullandıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı çalışması yaparken, kış şartları nedeni ile bölgede mahsur kalan 4 kişi, kullandıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yardım isteyen 4 kişiden Hazım Yıldız (51) yaşamını yitirdi, diğerleri bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Köy yakınlarındaki bir araziye kaçak kazı yapmak için giden Hazım Yıldız, Y.G. (51), E.P. (37) ve H.G. (51) aniden bastıran kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. Kullandıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi 112’yi arayıp yardım istedi. Bulundukları yeri 112’ye doğru tarif edemeyen ve yanlış konum gönderen kişilere ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Telefon sinyallerinden yerleri belirlenen 4 kişiye ulaşmak için 112, AFAD, Jandarma Komando Timi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Belli bir mesafeye kadar yolu açan ekipler daha sonra yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Saatler süren çalışmanın ardından sabah 04.05'te ekipler Yuvacık köyü ile Kışlaoğlu Mahallesi arasındaki bölgede mahsur kalan kişilere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazım Yıldız'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazı yapılırken kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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