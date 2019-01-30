Tokat’ta kar esareti

Tokat’ta yoğun kar yağışı dolayısıyla 469 köy yolu ulaşıma kapanırken, ağır tonajlı araçların Sivas karayoluna çıkmasına izin verilmiyor.

Tokat’ta gece boyunca devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Tokat-Sivas karayolu Geyraz mahallesinde şehir çıkışında uygulama yapan trafik ekipleri gece saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde devam eden tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Yaklaşık 14 saattir bir benzin istasyonunda bekletilen tır ve kamyonlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcu otobüsleri, otomobil ve minibüsler için yol açık tutulurken, karayolları ekipleri 1650 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Kızıleniş mevki ile Yatmış bölgesinde yaşanan buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samsun’dan yüklediği buğdayı Mardin’e tır ile götürmek için yola çıkan Aydın Öztürk, uzun bir süredir bekletildiklerini ifade ederek, “Valimiz sağolsun bizlere çay ve çorba ikramında bulundu Burada yolun tırlara açılmasını bekliyoruz. Birkaç saat daha sürebilir” dedi.