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Tokat’ta kar yağışı ile tipi etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tokat’ta yoğun kar yaşı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Tokat-Sivas karayoluna, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermiyor.

Tokat’ta yoğun kar yaşı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat-Sivas karayoluna, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermiyor. Şehir çıkışında Geyraz Mahallesi’nde uygulama yapan ekipler ağır tonajlı araçları bir benzin istasyonunda bekletiyor. Yoğun kar ve tipi ise Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkiinde etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgede trafikte aksamalar yaşanıyor. Kızıleniş mevkiinde yokuş yolda çıkamayarak kalan bazı ağır tonajlı araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu. Sivas yönünde yolda kalan bir tırı sollamak isteyen Gökhan Kıratik idaresindeki otomobil kayarak refüje girdi. Kara saplanan otomobil karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinden hasta alarak dönen bir ambulansla diğer yönden gelen ambulans yoğun tipide bir süre mahsur kaldı.

Yolda kalan öğrenciler kurtarıldı
Tokat’ta bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 5 öğrenci Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyüne giderken Kızıleniş mevkiinde yolda kaldı. Aileleri ile birlikte mahsur kalan öğrencileri AFAD ekipleri kurtardı. Öğrenciler aileleri ile birlikte Artova Öğretmenevi’ne yerleştirildi.

Sınavlar iptal edildi
Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, merkez ve tüm ilçelerde, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılacak olan sınavların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini, sınavların 16 Ocak 2019 Çarşamba günü aynı saatlerinde yapılacağını duyurdu.

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