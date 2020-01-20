Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı

Tokat'ta gece başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Karayolları, İl Özel İdare Müdürlüğü ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel mevkisinde, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yollardaki karlar temizlendi.

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

