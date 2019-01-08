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Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:22 | Son Güncelleme

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

İl genelinde kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı.

Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Yolun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve otomobiller mahsur kaldı.

Bu arada il genelinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

AFAD ekipleri, Kızıliniş mevkisinde araçlarında mahsur kalan işitme engelli 5 öğrenci ile şoför ve öğrencilerin yanında bulunan 2 kişiyi kurtararak Artova ilçesine götürdü.

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