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Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi yaşamını yitirdi, babası ise hastanede tedavi altına alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan (80) haber alamayan yakınları eve gitti.

Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amputa Milli takımı Osman Çakmak Tokat Zile

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