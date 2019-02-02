Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan (80) haber alamayan yakınları eve gitti.
Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu
Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı
Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum