HABER

Tokat'ta karda kalan araçlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

TOKAT'ta dün etkili olan yağış nedeniyle kara saplanan araçlar, kurtarıldı.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta dün etkili olan yağış nedeniyle kara saplanan araçlar, kurtarıldı. Kentte, dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Tokat-Sivas karayolu üzerindeki Yatmış köyü, Çamlıbel beldesi ve Kızıliniş mevkisinde dün kara saplanarak yolda kalan ve bulunduğu yerde bırakılan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen çekiciler vasıtasıyla çoğu otomobilden oluşan araçlar, kurtarıldı. Bazı araçların çevresindeki karlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Soğuktan arızalanan araçlar çekici vasıtasıyla taşınırken, bazıları ise çalıştırılarak götürüldü. Bu arada aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri Sivas yönüne giden ağır tonajlı araçları Çamlıbel beldesinde durdurdu. Durdurulan araçlar yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yol kenarında bekletilen araçların aralıklarla kontrollü olarak seyrine izin veriliyor. Karayollarına ait kar küreme araçları ise bölgede temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERMetin Arolat bambaşka biri oldu!Metin Arolat bambaşka biri oldu!
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir'den, Küçükkuyu karakoluna ziyaretSahil Güvenlik Komutanı Kendir'den, Küçükkuyu karakoluna ziyaret
Bolu Dağı'nda eşsiz kar manzarasıBolu Dağı'nda eşsiz kar manzarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.