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Tokat’ta karşı yöne geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

Tokat’ta karşı yöne geçen otomobil diğer yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkiinde F.S idaresindeki 60 HK 092 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Sivas istikametine seyir halinde olan E.T idaresindeki 38 YE 010 plakalı otomobille çarpıştı.

Tokat’ta karşı yöne geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Tokat’ta karşı yöne geçen otomobil diğer yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkiinde F.S idaresindeki 60 HK 092 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Sivas istikametine seyir halinde olan E.T idaresindeki 38 YE 010 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile karşı yöne geçen otomobil ters dönerek sürüklenirken, diğer otomobil ise istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri ise kısa süre kapanan yolda çalışma yaparken, karayolları ekipleri yağ dökülen yolda çalışma yaptı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat’ta karşı yöne geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Tokat’ta karşı yöne geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Tokat’ta karşı yöne geçerek çarpışan otomobil ters döndü: 5 yaralı

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