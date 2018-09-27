Tokat'ta kayıp gencin evden kaçtığı şüphesi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, dün hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız'ın (18) evden kaçmış olabileceği şüphesi üzerine bu yönde araştırma başlatıldı.
Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, dün 16.00 sıralarında köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız'ın yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerinde hayvan otlatmadan gelen Salim Yıldız'ın yanında Emrah'ı göremeyen ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Emrah Yıldız'ı bulamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız'ı bulmak için köyün merası ve kanal kıyısında arama çalışması başlattı ancak hiçbir ize rastlanmadı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, Emrah Yıldız’ın evden çıkarken nüfus cüzdanını ve 4 bin lira para aldığı tespit edildi. Emrah Yıldız’ın evden kaçmış olabileceği değerlendirilirken, bu yönde çalışma başlatıldı. Bu ihtimal üzerine bugün bölgede arama çalışması gerçekleştirilmedi.
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