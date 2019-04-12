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Tokat’ta kelebeklerin göçü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Tokat’ta koloniler halinde uçuşan kelebeklerin göçü görenleri şaşırttı.Tokat’ta yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşle birlikte uçuşan kelebekler dikkat çekti.

Tokat’ta kelebeklerin göçü

Tokat’ta koloniler halinde uçuşan kelebeklerin göçü görenleri şaşırttı.
Tokat’ta yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşle birlikte uçuşan kelebekler dikkat çekti. 8-10 yılda bir normal çoğalmanın üzerinde çoğaldığı tahmin edilen kelebek kolonileri şehrin hemen hemen her tarafında fark edildi. Niksar ve Almus ilçelerinde de yoğun olarak görülen kelebek kolonilerinin uçuşmasını izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa koloniler halinde uçan kelebeklerin göçünü izleyen vatandaşlar o anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Birçok kelebek ise göç yolunda otomobillerin camına çarparak telef oldu.

Göç ediyorlar
Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, havaların ısınması ile birlikte diken kelebeğinin larvalarından çıkarak göç ettiğini kaydetti. Kuzeyden güneye doğru bir göç hareketine başlayan kelebeklerin insanlara ve tarım alanlarına bir zararı bulunmadığını ifade eden Şahin, kelebeklerin ekolojik dengenin bir unsuru olarak göçüne devam ettiğini sözlerine ekledi.

Tokat’ta kelebeklerin göçü

Tokat’ta kelebeklerin göçü

Tokat’ta kelebeklerin göçü

Tokat’ta kelebeklerin göçü

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