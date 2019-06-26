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Tokat'ta Kıbrıs gazileri için madalya töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 225 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 225 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı. Gaziler, 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

20 Temmuz 1974’te 1'inci Barış Harekatı'na ve yine 14 Ağustos 1974’te 2'nci Barış Harekatı'na katılan Türk Ordusu içindeki gaziler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve farklı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48’inci Piyade Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, gaziler ve yakınları katıldı. Madalya ve beratlarını alan gaziler büyük mutluluk yaşadı.

'TARİHİMİZLE GURUR DUYARIZ'

Tokat Valisi Ozan Balcı, törende şöyle konuştu:

"Kahramanlarımıza madalyalarını vermek onlara şükranlarımızı belirtmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi yürekten canı gönülden kutluyorum. Dünyada birleşmiş milletlere kayıtlı 200’e yakın devletler var. Ama biz Türk milleti olarak kendimizi dünyada sayılı 10 devletten biri olarak görüyoruz. Türk devleti tarihi çok eskilere dayanan 2 bin yıllık tarihi olan devlet ve millet olma bilincine ulaşmış, devletin milletin ne demek olduğunu bilen, devlet algısı kafasında yetişmiş, millet olma sürecine ulaşmış insanların oluşturduğu bir devlet ve millettir. Bu yüzden parçası olmakla mensubu olduğumuz Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tarihimizle gurur duyarız. Ortak acılarımız, yaslarımız vardır. Onları hep beraber paylaşırız. Geleceğe dair hayallerimizi de beraber kurarız. Millet olmakta böyle bir şeydir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu güne gelmesinde siz saygıdeğer gazilerimizin Türk Milletinin emeği vardır."

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