Tokat'ta kış lastiği denetimi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta ağır tonajlı araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yapılarak eksikleri olan sürücüler uyarıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Uzunburun Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan trafik uygulama noktasında ağır tonajlı araçlar durdurularak lastikleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde lastiklerin diş derinliği ölçüldü. Sürücülere eksiklerini tamamlamaları için tanıtıcı broşürler verildi. Kontroller sırasında durdurulan bir kamyona ise lastiğinin uygun olmaması nedeni ile 108 lira para cezası kesildi.

'SÜRÜCÜLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kentte kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını belirterek, "Biz bir hafta öncesinde sürücülerimizi bilinçlendiriyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumları farklı olabiliyor. Şu anda Tokat ilimizde Valilik kararı ile 1 Aralık olarak aldık. Burada Trafik Şubesinde görevli arkadaşlarımızla uygulamalarımıza başladık. Sürücüleri uyarıyor, bilinçlendiriyoruz. Arkadaşlarımız lastiklerin derinliklerini ölçüyorlar. Biraz önce bir araç gördünüz, kamyon, lastikleri bitmiş ve bu trafiğe çıkıyor. Bizim bunu engellememiz lazım. Sürücülerin de bilinçlenmesi lazım. Sadece bizim yapmış olduğumuz kontrollerle ceza yazarak insanları korkutarak değil. Bizim amacımız eğitim verip eğitmek. Bu sürücüler can taşıyor, yolcu taşıyor, yük taşıyor'' dedi.

Yol kontrollerinin 1 Aralık'a kadar uyarı niteliğinde olacağını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ise "Denetimde, diş izleri şu andaki hava koşullarına uygun olmayan tespit ettiğimiz ağır taşıtımız vardı. Bununla ilgili olarak diş izinin yetersiz olmasından dolayı 108 lira para cezası uyguladık. Lastiklerini değiştirmesi için il merkezine gidip değiştirmek amacıyla kısa bir süre verdik. Bu 1 Aralık'ta olsaydı bunun cezası 625 lira olacaktı. Bugünkü amacımız kış ayı başlamadan önce sürücüleri uyarmak" diye konuştu.

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