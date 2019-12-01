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Tokat'ta kış lastiği denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşınan ticari araçlar için bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşınan ticari araçlar için bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki trafik uygulama noktasında, ticari araç sürücülerini durdurarak, lastik diş derinliklerini ölçtü. Denetimlerde kış lastiği takılı olmayan araçların sürücülerine, 'Karayolları Kanunu'nun 65/A maddesine belirtilen yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak'tan 625 liralık idari para cezası uygulandı.
Ordu'dan Gaziantep'e giden TIR şoförü Niyazi Genç (40), uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, "Kış lastiği uygulamasının başlayacağını biz de biliyorduk. Arkadaşlar hep bu işe duyarlılar. Kışa hazırız, yolumuz açık olsun. Kış lastiklerimizi yaklaşık 1 ay önceden taktırdık. Cezalar bir tarafa can güvenliğimiz var. Yağmurlar başladıktan sonra kar yağmasını beklemeden önlemimiz almaya çalıştık" dedi.

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