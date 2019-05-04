HABER

Tokat'ta köpeğin gözleri oyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Pazar ilçesinde 'Golden' cinsi köpek iki gözü oyulmuş halde bulundu.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Pazar ilçesinde 'Golden' cinsi köpek iki gözü oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Pazar ilçesinde 2 yaşındaki 'Golden' cinsi köpek, vatandaşlar tarafından iki gözü oyulmuş halde bulundu. Vatandaşların haber verdiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Leyla Çetin Ünlü, köpeği teslim alarak veterinere götürdü. Köpek, buradaki müdahalesinin ardından da bu sabah İstanbul'a gönderildi. Pazar İlçe Kaymakamlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Leyla Çetin Ünlü, sosyal medyada köpeğin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi. Ünlü, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki, sizlerde aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım bu sabah haberini verdi ve fotoğrafları gösterdiği andan bu zamana kadar şoktayım" ifadelerini kullandı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Sultangazi'de arı saldırısı paniğiSultangazi'de arı saldırısı paniği
İşte Ramazan pidesinin püf noktalarıİşte Ramazan pidesinin püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.