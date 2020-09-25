Tokat’ta korkutan AVM yangını, iş yeri sahipleri gözyaşlarına boğuldu

Tokat’ta sabah saatlerinde bir AVM’de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, yangında 3 saat geride kaldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM’de saat 05.00 sularında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın çıktı. 12 bin metre kara kapalı alana sahip AVM’nin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede AVM’nin tamamını kapladı. Yangın kontrol edilemeyince depo olarak kullanılan iki katlı bir binaya da sıçradı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, çevre ilçelerden istenen takviye itfaiye ekipleri de destek verdi. Söndürme çalışmalarında iş makinelerinden de istifade edildi.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangını haber alıp olay yerine gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözyaşlarına boğuldu. Yangında 3 saat geride kalırken, ekipler yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

