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Tokat’ta korkutan yangın

07.03.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta, bir evin alt katında bulunan fırında çıkan yangın çevre evlere sıçradı.

Tokat’ta, bir evin alt katında bulunan fırında çıkan yangın çevre evlere sıçradı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, 4 ev de maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir evin ekmek yapılan fırınında yangın çıktı. Yangın büyüyerek bacayı sarması sonucu alevler binanın bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçradı. Rüzgarın etkisi ile biranda büyüyen yangında alevler gökyüzünü kapladı. Ahşap evleri saran yangında itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeni ile güçlükle müdahale etti. Mahalle sakinlerimden bazıları yangının evlerin sıçramaması için hortumla müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri tamamlandı.
Olay yerinde incelemede bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çıkan yangında 6 ev ile 1 otomobilde maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Yangının fırından çıktığı belirten Başkan Eroğlu, “Yangın ne yazık ki etrafındaki 6 eve daha sıçradı. Tek kattan ahşaptan oluşan evlerde ne yazık ki hasar gördü. Evin altında bulunan fırın tamamen yanarken diğer evlerde ise çatılarında hasar oluştu. Yaraları hep birlikte saracağız" diye konuştu.

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