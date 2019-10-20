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Tokat'ta, köyde çıkan yangında 5 küçükbaş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 20:05 | Son Güncelleme

TOKAT'ta merkeze bağlı Beşören köyünde Mustafa Sansar'a ait evde çıkan yangın bitişiğindeki Ali Sansar ve Salih Sansar'a ait evlere de sıçradı.

Tokat'ta, köyde çıkan yangında 5 küçükbaş öldü

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta merkeze bağlı Beşören köyünde Mustafa Sansar'a ait evde çıkan yangın bitişiğindeki Ali Sansar ve Salih Sansar'a ait evlere de sıçradı. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 5 küçükbaş ölürken, bir çoban köpeği yaralı olarak kurtarıldı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında, kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Beşören köyünde Mustafa Sansar'a ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında alevler bitişiğinde bulunan Ali Sansar ve Salih Sansar'a ait evlere de sıçradı. Bunun üzerine iş makinesi ile bazı evlerin duvarları yıkılıp itfaiyenin müdahale etmesi sağlandı. Köylüler ise evlerin üst tarafındaki havuzdan çektikleri hortumla yangına su püskürterek itfaiyenin çalışmasına yardım etti. Yangına takviye olarak çağrılan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözle müdahalede bulundu. Ekipler ve köylülerin çalışmasıyla yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yapılan incelemede yangında 5 küçükbaşın öldüğü, Ali Sansar, Mustafa Sansar ve Salih Sansar'a ait evlerin ise kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Bir çoban köpeği sağ tarafı yanmış halde köylüler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışla başlatıldı.

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Tokat'ta, köyde çıkan yangında 5 küçükbaş öldüTokat'ta, köyde çıkan yangında 5 küçükbaş öldüTokat'ta, köyde çıkan yangında 5 küçükbaş öldüTokat'ta, köyde çıkan yangında 5 küçükbaş öldü

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