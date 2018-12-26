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Tokat'ta köydeki hastaya 6 saatte ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:41 | Son Güncelleme

Merkeze bağlı köydeki kadın hastaya sağlık ve AFAD ekipleri, kar nedeniyle 6 saatte ulaşabildi

Tokat'ta bir köyde rahatsızlanan kadın, 6 saat sonra AFAD ve UMKE ekiplerince köyden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mülk köyünde 25 yaşındaki Aysun Yener, soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede, hastaya ulaşabilmek için AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD'a ait paletli 8x8 amfibik araç, 4 kurtarma personeli ve UMKE ekipleri ile 6 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Yener, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD hasta kar kurtarma Tokat

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