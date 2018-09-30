Tokat'ta köylüler, kurt saldırılarından tedirgin

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/NIKSAR (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde, 1 haftada 4 eşeği telef eden kurtlar, dün akşam da koyun sürüsüne saldırdı. Bölgedeki köylüler, kurt saldırılarından tedirgin oldukları söyledi.

Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyünün sakinleri, 1 hafta içinde meydana gelen kurt saldırıları nedeniyle panik yaşıyor. Kurtlar, köyde 1 gün arayla gece saatlerinde evlerin önünde bulunan 4 eşeği telef etti. Kurtlar, dün akşam da Kuyucak köyü Yayladalı mevkisinde koyunlara saldırdı. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz (55), kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatırken, birkaç kurt, sürüye saldırdı. Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40'ı, yaklaşık 300 metre yüksekteki uçurumdan peş peşe atladı. 4 koyun ise kayalıklarda kaldı. Yılmaz, koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak, sahibine teslim etti.

'ATEŞ EDİP VURMA ŞANSINDA YOK'

Sürü sahibi Mustafa Yılmaz, koyunlarının akşam saatlerinde ikiye bölündüğünü fark ettiğini belirterek, "Kurt dalmış, belli ki 1- 2 tane değil. Çünkü kurt, kuzuyu yer; koyunu yiyemez. 3 tane koyunu yemiş. Diğer kalan koyunlar da 300 metrelik yar var, oradan atlamış kendilerini kurtarmak için. Aynı denize atlar gibi atlamış. 15- 20 gün sonra kuzulamaya başlayacaklardı. 1 tane kurt yüzünden zor ölümle ölmüşler. Bu kurtları besleyip daha sonra milletin üstüne salmaya gerek yok. Kurtların saldırdığını ben bilemedim. Bilsem de bir şey yapamıyorsun. Devletin bıraktığı bir şey. Boyunlarında tasmaları var. Ateş edip vurma şansı da yok. Bizi perişan etti. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.

Koyunlarının telef olması nedeniyle çok üzgün olduğunu kaydeden Yılmaz, "Uçuruma 76 tane koyunum gitti, 35 tanesini canlı olarak aldık uçurumdan. Görmek istemiyorum, can dayanmıyor. Ormanlık alan olduğu için koyun biraz fazla dağılıyor meyve yemek için. Bundan 2 yıl önce de bir olay gelmişti başıma. Şimdiki olan olayın 200 metre ilerisinde oldu. Yine böyle kurtların saldırısına uğradım. 12 koyunum da o zaman telef oldu. 2 gün önce kahvenin önünde bağlı olan eşeği yemiş. Arazide yayılan düveyi yiyor. Bu hayvanlar bize zararlı, üreticiye zararlı. Bunları besleyip besleyip araziye salmanın anlamı yok. 50- 60 bin zararım var" diye konuştu.

‘KÖYLÜDE TEDİRGİNLİK VAR’

Kuyucak köyünün muhtarı Kemal Temel ise 1 hafta içinde kurtların köye indiğini ve köyde bulunan 4 eşeği telef ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kurtlar köyün içinde meskun mahalde 4 tane eşek yedi. Dün de yaylada koyunlara saldırmışlar. Bu kurtlar ile biz gelecekte ne yapacağız? Kış geldiği zaman vatandaş nasıl gidecek, gelecek. Bunlar insana da saldırır. Bugün hayvana saldıran, yarın kış geldiği zaman insana da saldırır. Vatandaş eşeğini evinin yanına bağlamış. Bu zamana kadar böyle bir şey olmadı. Bu sene kurt saldırısı çok. Köylüde tedirginlik var. Bu ay da böyle olursa kışın ne yaparız? Domuzları yesinler, diye geçtiğimiz yıllarda salmışlardı. Tasmalı olan kurtlar da görüldü. Bu hayvanları vurmak yasak, devlet üretim çiftliğinden geliyor. Devlet tarafından bir tedbir alınması bizim için uygun olur."

'HUZURSUZUZ'

Tedirgin olduklarını dile getiren köy sakinlerinden Taşkın Başçı da "Köyümüzde 4 tane eşek kurt tarafından saldırıya uğradı. Köylü olarak, vatandaş olarak huzursuzuz. Kış geldiği zaman da insanlara saldırma durumu var. Buna bir çözüm yolu bulunursa halk olarak mutlu oluruz. Bu mevsimde aç kalarak köye inen hayvan, kışın daha çok şeyler yapar. Vatandaşlar akşamları çocuklarını dışarı bırakmakta çekinir. Karanlıkta dışarı çıktığımız zaman ister istemez bir tedirginlik oluyor. Halk olarak buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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