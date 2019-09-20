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Tokat'ta, kreş çevresindeki yavru kedilere kuduz aşısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta bir kreşin yakınında bulunan 15 yavru kedi, 'Dünya Kuduz Günü' etkinlikleri kapsamında veteriner hekimler tarafından muayene edilerek, aşılandı.

Tokat'ta, kreş çevresindeki yavru kedilere kuduz aşısı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta bir kreşin yakınında bulunan 15 yavru kedi, 'Dünya Kuduz Günü' etkinlikleri kapsamında veteriner hekimler tarafından muayene edilerek, aşılandı.
28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi'nin başlattığı farkındalık etkinliği kapsamında, sokak hayvanlarına muayene edilip, kuduz aşısı yapılıyor.
Bu kapsamda Devlet Hastanesi Kreşi çevresinde bulunan 15 yavru kedi de veteriner hekimler tarafından muayene edilerek, aşılandı.
Öte yandan kentteki Tarım Fuarı'nda stant açan Veterinerler Odası, evcil hayvanların muayenesini yaparak, kuduz aşılarını yapmaya başladı. Tokat Veterinerler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, merkez konseylerinin kuduz hastalığına karşı farkındalık çalışması yürütttüğünü belirterek, "Kuduz hastalığı en önemli zoonoz hastalıklarından bir tanesidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 60 bine yakın insan kuduz hastalığından yaşamını yitirdi. O yüzden bu farkındalığı sağlayabilmek amacıyla 28 Eylül’de biz, ülke genelinde evcil hayvanlara bedava kuduz aşısı yapacağız. Bu uygulamayı ilimizde Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın varlığı nedeniyle biraz daha öne çektik. Bu uygulamayı şu an evcil hayvanlara bedava yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili duyurularımızı yaptık. Zaten yıl boyunca sahipsiz 2 bin 500'e yakın hayvanda kuduz, iç, dış parazit aşısı yapmıştık. Şimdi de sahipli hayvanlarda bu uygulamayı yürüteceğiz. Umarım, hastalığın insanlara zarar vermeyecek şekilde anlatılması sürecine katkımız olur. Hedefimiz önce hayvan sağlığı, akabinde insan sağlığına yönelik koruyucu, önleyici tedbirler alabilmek" dedi.
'ÇOCUKLAR SIKINTI YAŞAMADAN KEDİLER SEVEBİLECEK'
Yavru kedileri, okulun bilgilendirmesi üzerine aşıladıklarını belirten Karyağdı, "İlimizdeki bir kreşin çevresinde kediler olduğu bilgisini aldık. Tabi çocuklarımız da kedilerle ilgileniyor, oynuyormuş. Bu proje kapsamında bizler de gittik o kedilerin kuduz aşılarını gerçekleştirdik. Ayrıca iç, dış parazit aşılarını da yaptık. Böylece çocuklarımız en ufak bir sıkıntı yaşamadan kedilerle vakit geçirebilecek. Hayvanların sağlık kontrolü, aşılaması ve ilaçlaması yapıldı" diye konuştu.

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Tokat'ta, kreş çevresindeki yavru kedilere kuduz aşısıTokat'ta, kreş çevresindeki yavru kedilere kuduz aşısıTokat'ta, kreş çevresindeki yavru kedilere kuduz aşısıTokat'ta, kreş çevresindeki yavru kedilere kuduz aşısı

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