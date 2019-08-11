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Tokat'ta kurban keserken yaralananlar hastaneye koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken bıçak ya da hayvanların darbeleriyle yaralananlar, hastanelerin yolunu tuttu.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken bıçak ya da hayvanların darbeleriyle yaralananlar, hastanelerin yolunu tuttu.

Tokat'ta bayram namazını kılanlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Bayramın ilk gününde kurban kesenlerden bazıları, hayvan darbeleri ve bıçakla yaralandı. Yaralanan kişilere gittikleri hastanelerde müdahale yapıldı. Tokat Belediyesi'nce kent merkezinin 40 noktasında kesim yeri belirlenirken, çoğunluğun hayvanlarını burada kestikleri görüldü.

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