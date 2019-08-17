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Tokat’ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 04:00 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde düğünde rast gele tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinde 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli köyünde düğünde gece saatlerinde havaya rast gele ateş açıldı.

Tokat’ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde düğünde rast gele tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinde 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli köyünde düğünde gece saatlerinde havaya rast gele ateş açıldı. Düğüne giden vatandaşlardan S. E (13), S. E. (49), A. E. maganda kurşunu ile yaralandı. Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’si yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuğu yataklı servise alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen S.E ise karın bölgesine giren kurşun nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Niksar Devlet Hastanesindeki kişinin ise elinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Jandarma ekipleri kurşunların kimin silahından çıktığını tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

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