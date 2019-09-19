Tokat'ta manda sayısı, 8 yılda 10 binlere ulaştı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, yetiştiricilerin daha çok sığır tercih etmesi nedeniyle 2011'de 4 bine düşen ve giderek azalan manda sayısı, aynı yıl içinde kurulan Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği'nin çalışmasıyla bu sene 10 bin 800'e ulaştı.

Tokat'ta, 2011 yılına kadar sayıları düzenli olarak düşen mandaların yetiştiriciliği için harekete geçildi. Çiftçilerin sığır yetiştiriciliğine yoğunlaşması nedeniyle sayıları azalan mandaların üretiminin yeniden canlandırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın anaç manda desteğiyle 2011'de kurulan Tokat Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği'nin yaptığı çalışmalar sonucu manda üretimi yeniden canlandırıldı. Kentte 2011 yılında 4 binlere kadar düşen manda sayısı, yapılan çalışmayla 8 yılda 10 bin 800'e ulaştı.

'HEDEFLEDİĞİMİZ SAYIYA ULAŞTIK'

Manda yetiştiriciliğinin 2011 yılına kadar yok olma derecesine geldiğini belirten Tokat Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkan Yardımcısı Emre Keser, "2011 yılında birlik kurulduğunda Tokat merkezde 4 bin manda vardı. Şu anda yani 2019 yılı itibarıyla bu sayı 10 bin 800'e ulaştı. Bu sayıya ulaşırken de birlik olarak yaptığımız faaliyet ve projeler var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu 'Anadolu Mandası Islahı' projesi, manda ıslah sistemi gibi projeler sayesinde hayvan sayısı bu seviyelere ulaştı. Bizim birlik olarak yapmış olduğumuz projeler var. Kan tazeleme projesi yaptık. Dışarıdan damızlık boğalar getirdik. Hayvanların süt, et verimi ve canlı doğum ağırlıklarının geliştirilmesi için yapılan bir proje oldu. Birlik olarak iki hedefimiz vardı; ilk olarak Tokat'ta manda sayısını çoğaltmaktı. Bu sayıya ulaştık" dedi.