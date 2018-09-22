Tokat'ta 'meçhul asker' mezarı gizemini koruyor

TOKAT kent merkezinde, Ali Paşa Camisi yolu üzerinde, yol kenarında bulunan ve üzerinde meçhul asker ibaresi yazılı mezar gizemini koruyor. 60 yıl önce yol çalışması sırasında fark edilerek açılan mezarda kılıcıyla gömülü bir asker bulunduğu iddia ediliyor.

Kent merkezinde Ali Paşa Camisi'nin 20 metre aşağısında yol kenarında bulunan ve 600 yılık olduğu tahmin edilen meçhul Asker mezarı gizemini koruyor. Rivayete göre, 60 yıl önce Tokat Belediye Başkanlığı yapan Mesrur Gürgenç döneminde Sulu Sokak'ta yol çalışması yapılmak istendi. Meçhul askerin mezarının bulunduğu noktaya kadar kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile yol çalışması yapıldı. Fakat, meçhul askerin mezarına gelindiğinde iddiaya göre kepçenin tırnakları kırıldı. Müftülük tarafından mezar açıldığında ise içerisinde bir askerin kıyafetleri ve kılıcıyla yattığı görüldü. Bunun üzerine mezar tekrar kapatıldı ve olduğu gibi bırakıldı. 2010 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yol kenarında bulunan mermer mezar taşı hazırlanarak üzerine Meçhul Asker yazıldı.

'TOKAT ERENLER VE KAHRAMANLAR DİYARI'

Tokat'ın erenler ve kahramanlar diyarı olduğu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tam şehrimizin ortasında bulunan mezar, dualı bir insanın yattığı mezar. Biz ismini bilmediğimiz için meçhul asker mezarı diyoruz. Ecdadımızın yaptığı Ali Paşa Camisi yanında, şehrin tam merkezi yanında ki bir noktada. Buranın hikayesi çok ilginçtir. Meçhul askerin tam 600 yıldır burada yattığını biliyoruz. Kendisinin de kim olduğuna dair değişik rivayetler var. Örneğin Gıj Gıj babanın, Behzatı Veli hazretlerinin kardeşi olduğunu söyleyenler var. Çok önemli bir şahsiyet olduğunu bizler biliyoruz. Her geçtiğimizde burada dua ediyoruz dedi.

'KEPÇENİN UCUNDAKİ TIRNAKLAR KIRILMIŞ'

Meçhul asker mezarının olduğu geçmişte yaşanan olayı anlatan Başkan Eroğlu şöyle konuştu

60 sene önce o dönemki yetkililerimiz bir çalışma başlatmışlar. Bu mezarın olduğu yere kadar gelinmiş. Mezarın olduğu yere kadar dozer ve kepçe çalışmasını devam ettirmiş. Lakin mezara geldiği andan itibaren kepçenin çalışamadığı, hatta burayla ilgili çalışma başlatıldığı zamanda o kepçenin ucundaki tırnakların kırılmaya başladığını gözlemlemişler. Tabiri caiz ise burada yatan meçhul asker mezarının kaldırılmasına izin vermemiş. Ardından konu müftülüğe iletilmiş. Mezar taşınabilir mi diye. Müftülük kabrin açılmasına yönelik bir çalışma yapmış. Mezar açıldığında asker kıyafetiyle yatan birisini ve yanında kılıcı olduğunu görmüşler. Ve hemen mezarı kapatmışlar. O gün bugündür hem bizim çevremizde hem de halkımızda bu zat meçhul asker diye bilinmekte. Bu önemli mezarı şehrimizin veli, ulu ve dualı bir insanının mezarı olarak görüyoruz.

