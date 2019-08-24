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Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 00:31 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.  Kaza akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesinden Tokat'a giden Mustafa Murat Üstün (49) yönetimindeki 60 DG 555 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevda Üstün (31) ve Doğukan Koşar (18) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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